Einbruch in Schule bei Hamburg: Täter klauen 155 Laptops

Einbruch in Schule in Norderstedt: Die Täter entwendeten am Wochenende 155 Laptops – der Schaden ist immens.

Nach Informationen der Polizei schlugen die Täter zwischen Freitagabend 22.30 Uhr und Montagmorgen 7.45 Uhr im Schulgebäude in der Poppenbütteler Straße in Norderstedt zu. Wie der oder die Täter in das Gebäude der Schule gelangten, ist noch unklar.

Laptops aus Schule geklaut: Polizei schätzt Schaden auf rund 93.000 Euro

Im Inneren des Gebäudes verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Raum, in dem die Geräte gelagert waren. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 93.000 Euro.

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Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum rund um die Schule aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (040) 52806-0 entgegen. (mp)