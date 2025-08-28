Einbruch bei Hamburg: Täter mit Rolex-Uhren auf der Flucht

Einbruch in Kaltenkirchen: In der Nacht zu Dienstag sind zwei bislang unbekannte Männer in ein Wohnhaus an der Schützenstraße eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und mehrere Rolex-Uhren.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 2.30 Uhr. Die beiden Täter brachen in das Haus ein und suchten dort gezielt nach Wertgegenständen. Sie entwendeten rund 200 Euro in bar und hochwertige Uhren. „Unter anderem waren mehrere Rolex-Uhren dabei“, erklärt Polizeisprecher Jens Zeidler. Die Höhe des Gesamtschadens lasse sich noch nicht genauer bestimmen, da bislang unklar ist, wie viele Uhren entwendet wurden.

Der Besitzer wurde durch den Einbruch wach und überraschte die Täter. Daraufhin ergriffen sie die Flucht – vermutlich über die Terrasse in Richtung Wiesenhofstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Opfer kann Täter beschreiben: Polizei sucht Zeugen

Der Bewohner konnte die Einbrecher beschreiben: Einer der Männer soll über 1,85 Meter groß und schlank gewesen sein, der andere unter 1,75 Meter und eher korpulent. Beide trugen Masken und werden auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt. Laut Aussage des Geschädigten sprachen sie gebrochenes Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen in der Schützenstraße oder im Bereich Wiesenhofstraße beobachtet? Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04551) 884-0 melden. (zc)