Einbruch bei Feuerwehr: Diebe klauen Werkzeug, das Tresore knacken kann

In der Nacht zu Sonntag ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Stapelfeld (Kreis Stormarn) eingebrochen worden. Die Diebe haben zwei hydraulische Spreizer gestohlen, mit denen Tresore aufgebrochen werden können.

Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr bemerkte den Einbruch am Sonntagmorgen und rief die Polizei. Schnell fiel auf: Zwei hydraulische Spreizer wurden aus zwei Feuerwehrwagen gestohlen.

Die Feuerwehr benötigt die Geräte beispielsweise, um nach einem Unfall eingeklemmte Personen aus ihrem Auto zu befreien. In den falschen Händen können die Spreizer jedoch auch zum Aufbrechen von Tresoren verwendet werden. Die Einbrecher gingen offenbar gezielt vor. Laut einem Reporter vor Ort sollen sie andere Wertgegenstände wie Tablets liegen gelassen haben.

Nach Einbruch: Feuerwehr bereits mit Reparatur beschäftigt

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Diebe durch eine Seitentür eingebrochen sein, die Ermittlungen laufen noch.

Die beiden Feuerwehrautos sind derzeit nicht einsatzbereit. Laut Reporterangaben haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aber schon damit begonnen, die Schäden eigenständig zu reparieren. (mp)