Dreister Einbruch mit dramatischen Folgen: Unbekannte stehlen lebensrettende Spezialausrüstung aus einem Feuerwehrgerätehaus – und setzen mit einem Feuerlöscher den gesamten Löschzug außer Gefecht.

Nach einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Lauenburg ist ein kompletter Löschzug vorübergehend nicht mehr einsatzbereit. Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zu Mittwoch gezielt teure Rettungsgeräte und richteten anschließend erheblichen Schaden an.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher zwischen 2.30 und 6.45 Uhr in das Gerätehaus ein, teilte eine Polizeisprecherin der MOPO mit. Der Tatzeitpunkt kann deshalb eingegrenzt werden, da die Rettungskräfte am Abend noch im Einsatz waren und erst spät die Einrichtung verlassen hatten.

Diebe sprühen mit Pulverlöscher herum

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Die Diebe entwendeten unter anderem akkubetriebene hydraulische Rettungsscheren, Spreizer sowie mechanische Türöffner.

Besonders dreist: Um ihre Spuren zu verwischen, versprühten die Täter den Inhalt eines Pulverlöschers in den Fahrzeughallen. Das aggressive Löschpulver legte sich auf Fahrzeuge, Geräte und Technik und machte eine sofortige Außerdienststellung des betroffenen Löschzugs erforderlich. Sämtliche Einsatzfahrzeuge müssen nun aufwendig von einer Spezialfirma gereinigt werden.

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Für die Feuerwehr bedeutet der Vorfall nicht nur einen hohen Sachschaden, sondern auch eine erhebliche Einschränkung der Einsatzbereitschaft. Wie lange der Löschzug ausfällt und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rei)