Ein Einbrecher steigt über die Terrasse ein. (Symbolbild) picture alliance / Jochen Tack

Schreckmoment in Henstedt-Ulzburg: Ein Einbrecher ist nachts durch ein offenes Fenster in ein Einfamilienhaus gestiegen. Als ihn eine Bewohnerin bemerkte, ergriff der Mann die Flucht.

Nach Angaben der Polizei gelangte der Unbekannte am Donnerstag gegen 23.15 Uhr durch ein offenstehendes Fenster in das Haus und suchte dort nach Wertgegenständen.

Dabei erbeutete er nach bisherigen Erkenntnissen nur Gegenstände von geringem Wert. Dann wurde er von einer Bewohnerin entdeckt – und machte sich sofort aus dem Staub.

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Einbruch in Henstedt-Ulzburg

Eine Fahndung im Umfeld blieb ohne Erfolg. Der Mann wird auf etwa 40 Jahre geschätzt, soll zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß sein und kurze, helle Haare haben. Er trug eine helle Jacke und hatte einen hellen Rucksack dabei.

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Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet haben. Hinweise werden unter 04101 2020 entgegengenommen.

Die Polizei warnt angesichts der sommerlichen Temperaturen zugleich davor, Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren nachts offen stehen zu lassen – besonders im Erdgeschoss. (mp)