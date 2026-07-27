Ein Wetterphänomen, das viele nur mit den USA verbinden, hat in Norddeutschland Dächer abgedeckt. Was war da los?

Verbogene Dachelemente und Trümmer liegen auf dem Gelände einer Lagerhalle in Glückstadt nach dem Unwetter. picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Er beschädigte eine Bahn-Oberleitung, zerstörte Autos und deckte Häuser ab – am Sonntagabend wütete ein Tornado in Norddeutschland. Der Tornado von Glückstadt hat viele überrascht. Doch Wetterexperten sagen: Solche Wirbelstürme sind auch in Deutschland nichts Ungewöhnliches.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt es: Am Sonntag ist ein Tornado durch den Raum Glückstadt (Kreis Steinburg) gezogen. Besonders war in diesem Fall der Ort: Der Tornado zog durch bewohntes Gebiet. Tornados treten in Deutschland zwar regelmäßig auf, meist ziehen sie aber über freie Felder oder unbewohnte Flächen. Alle paar Wochen könne bei Gewittern in Norddeutschland eine solche Windhose entstehen, sagt ein Sprecher des DWD gegenüber der MOPO.

Prognostizierte Wahrscheinlichkeit für einen Tornado war zu gering

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Am Sonntag barg das Gewitter das nötige Tornado-Potenzial. „Das ist aber an vielen Tagen vorhanden – es kommt nicht jedes Mal zu einem Tornado“, erklärt der DWD. Die genaue Vorhersage eines Tornados sei daher kaum möglich: Der DWD könne nur erkennen, ob die Wetterlage Tornados begünstige – nicht, wann und wo einer entstehe. Selbst kurz vor der Entstehung sei auch eine konkrete Warnung schwierig.

Eine solche Tornado-Warnung durch den DWD habe es am Sonntag nicht gegeben. Der Grund: Die prognostizierte Wahrscheinlichkeit für einen Tornado sei zu gering gewesen. Würde der DWD bei jeder vergleichbaren Wetterlage warnen, käme es sehr häufig zu Warnungen – obwohl in den meisten Fällen kein Tornado entstehen würden.

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Immer wieder entstehen in Norddeutschland Tornados

Tornados sind kein rein amerikanisches Phänomen – sie können grundsätzlich überall entstehen. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Luft trifft und kräftige Gewitter entstehen, kann sich ein Tornado entwickeln: Starke Höhenwinde bringen den Luftstrom ins Rotieren. Erreicht dieser Wirbel den Boden, dann entsteht ein Tornado.

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Durch Smartphones und soziale Medien werden Tornados heutzutage viel häufiger dokumentiert. Dadurch wirke es, als würden Tornados häufiger auftreten als früher, erklärt der DWD. Der letzte größere Tornado wurde 2022 in Paderborn registriert. Dort hinterließ er eine Schneise der Verwüstung.

Besonders heftige Tornados bilden sich meist in sogenannten Superzellen. Diese riesigen Gewitterzellen kommen vor allem in der „Tornado Alley“ in den USA vor – in Deutschland eher selten. Ein Tornado mit einer ähnlich „geringen” Stärke wie in Glückstadt wäre dort wohl kein außergewöhnliches Ereignis gewesen, so der DWD-Sprecher.