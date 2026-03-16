mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Jachthafen von Heiligenhafen

Ein Ehepaar rettete einen Mann am Jachthafen von Heiligenhafen vor dem Ertrinken. (Archivbild) Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka

  • Heiligenhafen

Ehepaar rettet Mann am Jachthafen vor dem Ertrinken

Ein Ehepaar spaziert am Wochenende durch Heiligenhafen – als ihnen plötzlich ein unsicher gehender Mann auffällt. Wie ihr Spaziergang zum lebensrettenden Einsatz wird.

Bei einem Spaziergang hat ein Ehepaar am Jachthafen von Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) einem ins Wasser gestürzten Mann das Leben gerettet. Der 58-Jährige war dem Paar am Samstagabend bereits durch einen unsicheren Gang auf einem Steg aufgefallen, wie die Polizei berichtet. Sie behielten ihn daher im Blick und konnten eingreifen, als dieser beim Versuch, auf ein Boot zu steigen, ins Wasser stürzte.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Baulücke von Blankenese: Das sagt der Eigentümer

Der 59 Jahre alte Ehemann kam dem Gestürzten zu Hilfe und hielt ihn so lange über Wasser, bis die Rettung eintraf. Der 58-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test