Ehepaar rettet Mann am Jachthafen vor dem Ertrinken

Ein Ehepaar spaziert am Wochenende durch Heiligenhafen – als ihnen plötzlich ein unsicher gehender Mann auffällt. Wie ihr Spaziergang zum lebensrettenden Einsatz wird.

Bei einem Spaziergang hat ein Ehepaar am Jachthafen von Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) einem ins Wasser gestürzten Mann das Leben gerettet. Der 58-Jährige war dem Paar am Samstagabend bereits durch einen unsicheren Gang auf einem Steg aufgefallen, wie die Polizei berichtet. Sie behielten ihn daher im Blick und konnten eingreifen, als dieser beim Versuch, auf ein Boot zu steigen, ins Wasser stürzte.

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Der 59 Jahre alte Ehemann kam dem Gestürzten zu Hilfe und hielt ihn so lange über Wasser, bis die Rettung eintraf. Der 58-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)