80 Feuerwehrleute waren beim Brand im Einsatz, Anwohner wurden evakuiert. Was die Löscharbeiten so schwierig machte.

Hohe Flammen schlagen aus einer Bankfiliale: In der Gemeinde Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wegen des hohen Funkenschlags mussten auch angrenzende Gebäude geschützt werden.

Die Einsatzkräfte wurden gegen Mitternacht alarmiert. Als die Retter eintrafen, stand das Gebäude bereits in vollem Brand, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. Ein Reporter vor Ort berichtet, dass Flammen teils meterhoch in den Himmel schlugen.

Felde: Ehemalige Raiffeisenbank brennt

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Zu Beginn des Einsatzes kam es nach Polizeiangaben auch zu erheblichem Funkenschlag – deshalb wurden die Anwohner aus nahegelegenen Wohnhäusern evakuiert. Ein Übergreifen der Flammen konnte dann aber verhindert werden.

Das Gebäude selbst steht leer. Es handelt sich um eine ehemalige Filiale der Raiffeisenbank. Verletzt wurde niemand.

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Rund 80 Einsatzkräfte von mehreren freiwilligen Feuerwehren der Umgebung waren vor Ort. Weil es sich um einen abgelegeneren Ortsteil handelte, war die Wasserversorgung durch Hydranten eingeschränkt. Für ausreichend Löschwasser wurde daher über rund 900 Meter eine Leitung zum Felder See gelegt.

Brand in Felde: Jetzt ermittelt die Polizei

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Das Gebäude war stark beschädigt und einsturzgefährdet, sodass die Einsatzkräfte das Gebäude nicht mehr für Löscharbeiten betreten konnten. Daher wurde das Dach von außen mit einem Bagger aufgebrochen, um die letzten Glutnester freizulegen und zu löschen. Die Löscharbeiten sind seit 6 Uhr beendet.

Die ehemalige Bankfiliale ist nach Polizeiangaben zerstört. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. (nf)