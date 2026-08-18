Zwei Brüder sollen über Monate mit Drogen gehandelt haben. Bei Durchsuchungen in Schleswig, Husum und Flensburg fanden Ermittler kiloweise Drogen und Bargeld.

Neben Drogen und Bargeld wurde auch eine Pistole sichergestellt. Polizei Flensburg

Nach mehrmonatigen Ermittlungen ist der Schleswiger Kripo ein Schlag gegen zwei Brüder gelungen, die im großen Stil mit verschiedenen Drogen gehandelt haben sollen. Beide kamen in Haft. Neben viel Bargeld wurden auch kiloweise Drogen sichergestellt.

Die Ermittlungen erstreckten sich über mehrere Monate und richteten sich gegen zwei syrische Brüder (27 und 33), die in dieser Zeit mit verschiedenen Drogen gehandelt haben sollen.

Mehrere Tausend Euro und kiloweise Drogen sichergestellt

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Nachdem sich der Tatverdacht erhärtet hatte, wurden am Dienstagmorgen zuvor erwirkte Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse in Schleswig, Husum und Flensburg vollstreckt. Die beiden Hauptbeschuldigten wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

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Bei den Durchsuchungen wurden neben einer Schreckschusspistole und rund 6000 Euro Bargeld auch 17 Kilogramm Marihuana und Haschisch, 1,1 Kilogramm Kokain und fünf Kilogramm Amphetamine sichergestellt.

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Ecstasy-Tabletten mit eingravierten Hakenkreuzen und Reichsadlern

Darüber hinaus fanden die Beamten mehrere Ecstasy-Tabletten, in die Reichsadler und Hakenkreuze eingraviert waren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.