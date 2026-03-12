Erschossen? Jugendlicher stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

In Eckernförde ist es am Mittwochabend zu einer schweren Gewalttat gekommen: Ein Jugendlicher wurde getötet. Noch vieles ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist mit Polizeiband abgesperrt, ebenso der Parkplatz des Rewe-Marktes in der Straße Sauersgang. Am Mittwochabend wurde ein Jugendlicher in Eckernförde getötet.

Im Norden: Jugendlicher stirbt nach Gewalttat

Nach Zeugenaussagen soll sich im Anschluss an eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen ein Fahrzeug vom Tatort entfernt haben. Als Polizeikräfte am Einsatzort eintrafen, fanden sie dort Blutspuren. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Kurze Zeit später entdeckten Einsatzkräfte mehrere Kilometer entfernt in der Straße Schiefkoppel einen schwer verletzten Jugendlichen. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und reanimierten den jungen Mann noch vor Ort. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag der Jugendliche seinen Verletzungen.

Fahndung: Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Fahrzeug und Beteiligten, doch bisher ohne Erfolg. Nun haben die Polizei Kiel und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe und die genauen Umstände der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Angaben machen die Behörden aktuell nicht. Zeugen wollen einen Schuss gehört haben, bestätigt ist das jedoch nicht. Die Kriminalpolizei Kiel bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0431) 160 33 33 zu melden. (nf)