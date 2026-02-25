Echt jetzt? Politiker fordern Winnetou-Ampelmännchen!

Langweilige Ampeln? Nein, danke! In Hamburg gibt es Ernie und Bert an den Ampeln. Bad Segeberg will jetzt ebenfalls ein besonderes Ampelmännchen einführen. Nämlich den Häuptling der Apachen, Winnetou. Auch Politiker unterstützen das Vorhaben.

Das für seine Karl-May-Spiele bekannte Bad Segeberg will Winnetou auf Fußgängerampeln leuchten lassen. Einstimmig beschloss die Stadtvertretung am Dienstagabend einen von der Wählergemeinschaft BBS eingebrachten Antrag, wie Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Ich halte das selbst auch für eine sehr gute Idee.“ Zuvor hatte der NDR berichtet.

Der Verwaltungschef will darüber mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr sprechen. „Da sind diverse Hürden zu nehmen, aber ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen kann.“ Bad Segeberg lebe primär vom Tourismus.

Die Stadt werde sich auf die Ampeln beschränken, die sich auf dem Weg zu den Karl-May-Spielen befinden, sagte Köppen. „Also da reden wir maximal über zwei Ampeln, meiner Einschätzung nach.“ Er rechnet mit Kosten zwischen 1500 und 3500 Euro pro Ampel. Haushaltsmittel seien dafür noch nicht veranschlagt.

Besondere Ampeln in Deutschland: Von Otto bis Elvis

Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte der dpa, der Landesbetrieb und danach das Ministerium würden ein entsprechendes Begehren dann prüfen, und verwies auf eine bereits für Haddeby bei Schleswig erfolgte Ausnahmegenehmigung. Dort regelt ein mit Helm, Axt und Schild ausgerüsteter Wikinger den Verkehr. Er hilft Fußgängern nahe der Zufahrt zum Freilicht-Museum Haithabu, die Bundesstraße 76 zu überqueren.

Das könnte Sie auch interessieren: Ärger um Elterngeld: Hamburger Familien am Limit – „lässt sich nicht überbrücken“

Bad Segeberg wäre nicht die erste deutsche Stadt mit individuellen Verkehrszeichen. Emden hat seine Otto-Waalkes-Ampel, in Friedberg ziert Elvis Presley leuchtende Verkehrszeichen, in Mainz sind es Mainzelmännchen und in Bremen die Stadtmusikanten.

Der 91 Meter hohe Kalkberg in Bad Segeberg mit dem Freilicht-Theater für die Karl-May-Spiele (Archivbild). Markus Scholz/dpa Der 91 Meter hohe Kalkberg in Bad Segeberg mit dem Freilicht-Theater für die Karl-May-Spiele (Archivbild).

Der Beschluss fordert die Segeberger Verwaltung auf, die Umrüstung von Fußgängerampeln zu prüfen. Nach dem Vorbild anderer Städte könnten die Streuscheiben der Ampeln ausgetauscht werden. In Bad Segeberg soll dies dem Antrag zufolge die „Silhouette eines Native Americans/Winnetou“ sein.

Veranstalter der Karl-May-Spiele zeigen sich begeistert

Die Kalkberg GmbH, die die Karl-May-Spiele veranstaltet, reagierte positiv auf die Entscheidung der Stadtvertreter. „Die Idee finden wir richtig super“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. Die Veranstalter hätten sich bereits intern mit dem Thema befasst. „Es freut uns aber ganz besonders, dass der Gedanke jetzt aus der Kommunalpolitik an uns herangetragen wird. Das empfinden wir als große Wertschätzung und sind sehr stolz darauf.“

Die Wählergemeinschaft hatte ihren Vorstoß mit dem Ziel begründet, die Marke Bad Segeberg zu stärken. Zu den Aufführungen der Karl-May-Spiele kamen im vergangenen Jahr mehr als 445.000 Zuschauer. Laut BBS ist das „nicht nur der wichtigste Wirtschaftsfaktor, sondern das kulturelle Herz unserer Stadt“. Ampelsignale, die dieses Alleinstellungsmerkmal aufgreifen, seien „eine sympathische, visuelle Verbindung zwischen der Stadt und dem

Freilichttheater am Kalkberg“.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Hamburgerin macht Ihnen Lust!

Die neue Karl-May-Saison beginnt am 27. Juni. „Die Politik setzt große Hoffnung darauf, dass wir das realisieren können“, sagte Köppen. Zum genauen Zeitplan könne er aber noch keine Aussagen treffen. (dpa/mp)