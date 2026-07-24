Wer kennt die Computer-Diebe? Nach einem Einbruch in ein Schulzentrum bittet die Polizei um Hinweise

Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Laptops im Unterricht (Symbolbild). picture alliance/dpa | Marijan Murat

Mehr als 100 Laptops klauten Unbekannte zwischen dem 12. und dem 14. Juni aus dem Schulzentrum Süd in der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt. Die Täter bleiben verschwunden, die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer Hinweise abgibt, die zur Ergreifung und Verurteilung der Täter führen, erhält zur Belohnung 2000 Euro. Sollten mehrere Hinweise zu den Tätern führen, wird die Belohnung aufgeteilt.

Ein privates Unternehmen erklärte sich bereit, dafür aufzukommen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe unter der Rufnummer 040/52806-0 entgegen.

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Täter brachen in mehrere Klassenräume ein

Der Einbruch soll sich in der Zeit zwischen 22.30 Uhr am Freitag (12. Juni) und 13.00 Uhr am Sonntag (14. Juni) ereignet haben. Wie sich die Täter Zutritt zum Gebäude verschafften, ist bislang unklar.

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Mehrere Klassenräume brachen sie dagegen gewaltsam auf, um die Laptops aus Rollcontainern zu entwenden. Der Schaden liegt bei etwas mehr als hunderttausend Euro. (mp)





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