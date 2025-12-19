Razzien im Norden: SEK findet Waffen und Drogen

Spezialkräfte, Haftbefehle und große Drogenfunde: Bei Razzien im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei mehrere mutmaßliche Kokain- und Amphetaminhändler festgenommen.

Bei dem großangelegten Einsatz hat die Kriminalpolizei Rendsburg am Dienstagmorgen mehrere Wohnungen in Rickert, Hohn und Büdelsdorf durchsucht. Der Zugriff erfolgte gegen 6 Uhr mit Unterstützung von Spezialkräften der Landespolizei Schleswig-Holstein. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels.

Drogenrazzia: Mehrere Wohnungen durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizei ermitteln seit Anfang Juli gegen vier Beschuldigte wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bereits am Vortag hatte das Amtsgericht Kiel Haftbefehle gegen zwei Verdächtige erlassen. Der dringende Tatverdacht: gewerbsmäßiger Handel mit Kokain.

In Rickert fanden die Beamten in einem Tresor rund 80 Gramm Kokain sowie eine scharfe Schusswaffe. Eine 49-jährige Frau wurde dort festgenommen. Zudem wurden fünf weitere Waffen beschlagnahmt, auf die sie unberechtigten Zugriff gehabt haben soll. Ein ebenfalls angetroffener 30-jähriger Mann kam wegen Fluchtgefahr in Haft, nachdem bei ihm etwa zehn Gramm Kokain entdeckt worden waren.

In Büdelsdorf stellten die Einsatzkräfte rund 1,5 Kilogramm Amphetamin sicher. Ein 43-jähriger Mann wurde dort aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Alle drei Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft in der JVA. Außerdem beschlagnahmte die Polizei rund 7000 Euro Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)