Drogen konsumiert: Mann aus dem Norden tot in Hotelzimmer gefunden

Hotelmitarbeiter finden in Oberfranken einen leblosen Mann in einem Zimmer. Wenige Tage später haben Ermittler erste Erkenntnisse zur Todesursache – und zur Identität des Mannes.

Ein Mann aus Schleswig-Holstein ist mutmaßlich nach Drogenkonsum tot in einem Hotelzimmer in Oberfranken gefunden worden. Mitarbeiter des Hotels in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) hätten den Mann am Freitag leblos dort gefunden, teilte die Polizei mit. Die Leiche sei zunächst zur Untersuchung nach Thüringen gebracht worden.

Polizei: Mann hatte sich mit Bekannten in Oberfranken getroffen

Inzwischen stehe fest, dass es sich bei dem Toten um einen 20 Jahre alten Mann aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in Schleswig-Holstein handelt. Er habe sich vor seinem Tod mit Bekannten in Oberfranken getroffen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach vorläufigem Ergebnis der Obduktion gehen die Ermittler davon aus, dass er an einer Vergiftung durch Drogenkonsum starb. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es bislang nicht, teilte die Polizei mit. Die Kripo ermittle weiter – auch dazu, woher die Drogen stammten, an denen der Mann mutmaßlich starb. (dpa/mp)