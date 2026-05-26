Dreister Trickdiebstahl: Seniorin von falschen Pflegerinnen abgezockt

Dreister Trickdiebstahl bei einer Seniorin in Reinbek: Zwei Frauen haben sich als Pflegekräfte ausgegeben und Schmuck gestohlen. Kurz darauf wurden sie von Zivilfahndern gefasst.

Die Tat ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr in der Schulstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Frauen unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 85-Jährigen und entwendeten dort hochwertigen Schmuck.

Im Rahmen der Fahndung wurden Zivilfahnder des LKA auf zwei Frauen aufmerksam, die der Beschreibung entsprachen, und nahmen sie fest. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten neben dem Schmuck der Seniorin weiteres mutmaßliches Diebesgut – darunter Bargeld, Schmuck und EC-Karten.

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Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Serbinnen im Alter von 18 und 41 Jahren. Gegen beide wurde inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittler prüfen, ob die Frauen auch für weitere ähnliche Taten – insbesondere in Hamburg – verantwortlich sind. (rei)