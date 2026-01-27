Dreiste Metalldiebe klauen tonnenweise Kupfer

Sie hebelten ein Fenster auf, dann machten sie sich „an die Arbeit“: Metalldiebe haben aus einer Firma in Itzehoe rund zwei Tonnen Kupferdraht gestohlen.

In der Nacht zum Dienstag sind Diebe in ein Firmengebäude an der Zusestraße eingestiegen und haben tonnenweise Kupfer mitgehen lassen. Laut Polizei hebelten die Täter irgendwann zwischen 17.15 Uhr am Montag und 4.50 Uhr am Dienstag ein Fenster auf, gelangten so ins Innere.

Kupferdraht gestohlen: Metalldiebe auf der Flucht

Dann öffneten sie ein Rolltor und verteilten etwa zwei Tonnen Kupferdraht auf mindestens zwei Fahrzeuge, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Kripo Itzehoe bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Zusestraße beobachtet haben, um Hinweise unter Tel. (04821) 6020.