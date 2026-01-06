Dreiste Diebe klauen kilometerweise Kupferkabel im Norden

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag eine große Menge Kupferkabel von einem Solarpark gestohlen, der gerade bei Möhnsen gebaut wird. Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Täter insgesamt etwa fünf Kilometer des Kabels.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hätten die Täter jeweils mehrere Kabelstränge von vier bis fünf Metern abgeschnitten. Die Polizei hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Täter zum Abtransport mehrere Fahrzeuge genutzt haben. Der Sachschaden liege im mittleren vierstelligen Bereich.

Kupferkabel gestohlen: Wer hat die Täter am Montag gesehen?

Die Geesthachter Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Da sich der Tatort in unmittelbarer Nähe zur A24 befinde, seien alle Sichtungen während des Tatzeitraumes von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, von Bedeutung, etwa abgestellte Autos oder Transporter in Haltebuchten.

Wer sachdienliche Hinweise geben könne, solle sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer (04152) 8003-0 oder per E-Mail an Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de wenden. (dpa/mp)