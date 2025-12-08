Drei Unfälle bei Hamburg an einem Nachmittag: Person schwerstverletzt

Bei drei Unfällen in Elmshorn sind am Montagnachmittag mindestens vier Menschen verletzt worden. Bei einer Person sei Lebensgefahr nicht ausgeschlossen, so die Polizei.

Der schwerste Unfall ereignete sich auf der Friedensallee gegen 15.45 Uhr. Zwei Autos stießen auf der Straße zusammen, eine Person sei dabei mutmaßlich lebensgefährlich verletzt worden.

Neben Polizei und Rettungsdienst landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Zudem kam ein Gutachter der Dekra hinzu, um den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

Zeitgleich zwei weitere Unfälle in Elmshorn

Die Straße blieb für die Maßnahmen in beide Richtungen gesperrt. Nach Angabe der Polizeileitstelle in Elmshorn waren ungefähr zeitgleich noch zwei andere Einsätze für die Helfer abzuarbeiten.

Auf der Straße Kaltenweide wurde ein zwölfjähriges Kind von einem Autofahrer erfasst. Der Unfall sei laut Polizei aber harmloser gewesen als zuerst angenommen: Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Auf der Daimlerstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Auch hierbei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Weitere Angaben zu den Unfällen konnte die Polizei bisher nicht machen.