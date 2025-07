Segler geraten auf Ostsee in Not: Wasser dringt in Boot – dramatische Szenen auf See

Sie befanden sich in einer verzweifelten Lage: Drei Segler sind in der Ostsee vor Heiligenhafen in Seenot geraten. Ihr Boot drohte zu sinken. Sie wurden von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gerettet.

Das Unglück geschah in der Nacht zu Dienstag: Die zwei Männer und eine Frau waren vor dem Graswarder unterwegs, als ihr Boot den Grund berührte. Dabei brach das Kielschwert ihrer Segeljacht ab. Wasser drang ein. Das Boot drohte zu sinken.

In Panik setzten die drei Segler gegen 23.45 Uhr einen Mayday-Notruf ab, der bei der Rettungsleitstelle See einging. Die Segler meldeten, in Höhe der Kardinaltonne Ost vor Heiligenhafen, rund 500 Meter vor der Ostspitze des Graswarders, festzustecken.

Das Seenotrettungsboot „Heiligenhafen“ im Einsatz. Die Seenotretter – DGzRS Das Seenotrettungsboot „Heiligenhafen“ im Einsatz.

Wie die DGzRS mitteilte, alarmierten die Einsatzleiter sofort die freiwilligen Seenotretter aus Heiligenhafen mit dem gleichnamigen Seenotrettungsboot. Zeitgleich hätten sie die Ortsangabe der Segler mittels einer Ortung des Mobiltelefons bestätigen können.

Einer der Segler wurde bei dem Unglück auf See verletzt

Als das Seenotrettungsboot „Heiligenhafen“ den Havaristen wenige Minuten später erreichte, trieb das Boot in Richtung offene See. Die drei jungen Segler seien dabei gewesen, das Wasser mit Eimern aus ihrem Boot zu schöpfen. Bei einer Windstärke von vier Beaufort (bis zu 28 km/h) sei die See unruhig gewesen. Eineinhalb Meter hohe Wellen hätten über das mittlerweile zum Teil unter Wasser liegende Heck der rund zehn Meter langen Segeljacht geschlagen.

Die Seenotretter übergaben eine Leine und schleppten die Jacht zunächst in ruhigeres Wasser, wo Pumpen angebracht wurden. Anschließend wurde das Boot nach Heiligenhafen gezogen. Dort wurden die drei Segler von einem Seenotarzt versorgt. Einer der Männer hatte sich eine Handverletzung zugezogen und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Crewmitglieder blieben unverletzt. (ng)