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Nachdem drei Fahrzeuge kollidiert waren, wurde die Bundesstraße 430 voll gesperrt.

Nachdem drei Fahrzeuge kollidiert waren, wurde die Bundesstraße 430 voll gesperrt. Foto: Florian Sprenger

  • Wapelfeld/Hohenwestedt

Drei Fahrzeuge kollidieren: Bundesstraße gesperrt

Die B430 musste am Freitagnachmittag wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Wapelfeld und Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) für längere Zeit gesperrt werden.

Ersten Angaben zufolge kam es gegen 15 Uhr zu einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen. Da zunächst unklar war, wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, kamen mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle.

B430 für mehrere Stunden gesperrt

Auch die Freiwillige Feuerwehr Hohenwestedt war vor Ort und unterstützte die Maßnahmen. Nach aktuellem Stand gab es bei dem Verkehrsunfall aber glücklicherweise nur Leichtverletzte.

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Wegen der Aufräumarbeiten blieb die B430 für mehr als eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Zwei Fahrzeuge erlitten Totalschäden und mussten von Abschleppdiensten entfernt werden.

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