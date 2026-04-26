Nahe Hamburg: Mehrere Autos durch Flammen zerstört

In der Nacht von Samstag zu Sonntag musste die Feuerwehr Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gleich mehrmals zu brennenden Autos ausrücken. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Der erste Einsatz begann gegen 1.30 Uhr an der Straße Keil. Auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus brannten zwei Autos – trotz intensiver Löscharbeiten entstand Totalschaden. Gegen 4.05 Uhr folgte der nächste Einsatz: An der Schillerstraße stand ein BMW in Flammen.

Mehrere Streifenwagen fanden nach Brandstifter

Auch hier konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Fahndungen mit mehreren Streifenwagen im Umfeld der Tatorte blieben erfolglos. Die Ermittlungen laufen.