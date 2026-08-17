Drei Einsätze innerhalb weniger Stunden: Jugendliche sollen auf Zugdächern mitgefahren sein. Die Bundespolizei suchte sogar mit einem Hubschrauber.

Trainsurfer im Norden Hamburgs gesichtet! Am Sonntagnachmittag musste die Bundespolizei innerhalb von knapp zwei Stunden gleich dreimal ausrücken. Eine Bahnstrecke wurde gesperrt, die Oberleitungen wurden abgeschaltet – doch die Jugendlichen entkamen den Beamten jedes Mal.

Gegen 17 Uhr ging die erste Meldung ein: Eine Person war auf dem Dach eines Nordbahn-Zuges gesichtet worden. Die Bundespolizei ließ vorsorglich die Bahnstrecke sperren und die Oberleitung abschalten. Als der Zug in Elmshorn eintraf, konnten die Beamten den mutmaßlichen Trainsurfer jedoch nicht mehr auffinden.

Reisende und Zugpersonal berichteten der Bundespolizei anschließend, dass zwei Jugendliche außen auf den Zug geklettert und später wieder hineingeklettert waren. In Elmshorn verließen sie den Zug schließlich. Die Sperrung konnte daraufhin aufgehoben werden.

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Trainsurfer in Herzhorn – Triebfahrzeugführer stoppt den Zug

Rund 45 Minuten später folgte bereits der nächste Einsatz: In Herzhorn meldete der Triebfahrzeugführer eines Zuges von Itzehoe nach Hamburg erneut zwei dunkel gekleidete Jugendliche, die außen an einem Zug gehangen haben sollen.

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Der Triebfahrzeugführer zog die Notbremse, der Zug kam zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Kontrolle im Bahnhof Tornesch konnten die Jugendlichen den Polizeibeamten jedoch erneut entkommen.

Die dritte Meldung ging gegen 18.45 Uhr bei der Notfallleitstelle der Bahn ein: Wieder war eine Person auf dem Dach eines Zuges gesichtet worden. Daraufhin suchte ein Hubschrauber der Bundespolizei die Strecke zwischen Itzehoe und Hamburg ab – erneut ohne Erfolg. Gegen 20.15 Uhr wurde die Suche schließlich eingestellt.

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Beim sogenannten Trainsurfing klettern vor allem junge Menschen für Mutproben oder Posts in den sozialen Medien auf Zugdächer oder Kupplungen und fahren dort mit. Die Bundespolizei warnt eindringlich: Der Aufenthalt auf dem Dach eines Zuges ist lebensgefährlich. (mp)