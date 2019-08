Dramatischer Unfall auf Flugplatz: Frau stürzt mit Fallschirm ab – Lebensgefahr!

Bad Segeberg -

Dramazische Szenen haben sich am Freitagabend auf dem Flugplatz Hartenholm (Kreis Segeberg) ereignet: Eine 23-Jährige hat offenbar die Windverhältnisse während ihres Fallschirmsprungs falsch eingeschätzt und ist mit einem Baum kollidiert. Anschließend ist die erfahrene Springerin ungebremst auf den Boden aufgeschlagen. Die Frau schwebt in akuter Lebensgefahr.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte die Kielerin auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor gegen 19.30 Uhr in eine Baumkrone. Sie habe beim Landeanflug die Windverhältnisse falsch eingeschätzt, heißt es von der Polizei.

Beim Zusammenprall mit dem Baum verhedderte sich ihr Fallschirm, sodass sie ungebremst aus circa 15 Meter Höhe auf den Boden aufschlug.

Rettungssanitäter durch Zufall vor Ort

Ein Rettungssanitäter, der sich privat vor Ort aufhielt, hat den Unfall mit angesehen. Er informierte die Rettungskräfte und übernahm die Erstversorgung. Die 23-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen. Sie schwebt laut Polizeiangaben in akuter Lebensgefahr. MP