Dramatischer Einsturz einer Gartenhütte in Bad Schwartau. Ein Mann muss vor Ort reanimiert werden. Er liegt nun mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Beim Einsturz einer Gartenhütte ist in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, führte der Verunglückte am Dienstag Arbeiten an dem Häuschen aus, als dieses über ihm einstürzte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann. Der Rettungsdienst führte vor Ort erfolgreich eine Wiederbelebung durch und brachte den Mann ins Krankenhaus.

Was zu dem Hütten-Einsturz führte, ist noch unklar. Hinweise auf eine Straftat liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. (dpa/mp)