Dramatischer Einsatz: 82-Jährige stürzt in metertiefen Brunnenschacht – tot

Dramatischer Einsatz im Kreis Schleswig-Flensburg: Eine 82-Jährige ist am Mittwoch in einen Brunnenschacht gestürzt. Obwohl sie aus dem Brunnen gerettet werden konnte, nahm der Unfall ein tragisches Ende.

Eine 82 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag beim Reinigen eines Wasserbrunnens in Erfde in den Schacht gestürzt und verunglückt. Die Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert und war schließlich mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, um die Frau aus dem Brunnen zu retten. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll der Brunnenschacht drei Meter tief gewesen sein.

Nach der Bergung wurde die Frau noch vor Ort reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist sie aber letztlich verstorben, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. (mwi)