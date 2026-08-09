Dramatischer Badeunfall am Sonntag auf Sylt: Eine Frau wurde aus dem Wasser gerettet – sie liegt jetzt auf der Intensivstation.

Eine 77-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag an einem Strandabschnitt zwischen Westerland und Wenningstedt auf Sylt verunglückt. Rettungsschwimmer holten die Frau aus dem Wasser.

Gegen 16 Uhr ging der Notruf über den DLRG-Rettungsstand an dem Strandabschnitt ein, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO mitteilte. Die Rettungsschwimmer eilten zur verunglückten Frau und holten sie aus dem Wasser.

Rettungshubschrauber fliegt Frau ins Krankenhaus

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Anschließend musste die 77-Jährige direkt am Strand reanimiert werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Flensburg geflogen.

Dort wird die Frau derzeit auf der Intensivstation behandelt. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Angaben vor.