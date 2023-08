Drama im Norden: Zeuge findet toten Motorradfahrer

Schrecklicher Unfall im Norden: Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist in Stockelsdorf bei Lübeck im Kreis Ostholstein tödlich verunglückt. Als ein Zeuge den Mann am Samstagabend am Unfallort fand, sei er bereits regungslos gewesen, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der 35-Jährige mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen, ohne dass ein zweites Fahrzeug daran beteiligt gewesen sei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallursache war am Sonntag noch unklar. (dpa/ncd)