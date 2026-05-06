Brandserie erschüttert Dorf im Norden: „Wir haben Angst“

Trotz Videoüberwachung brennt es immer wieder in einer 110-Seelen-Gemeinde im Kreis Steinburg am Nord-Ostsee-Kanal. Bürgermeisterin Pries: „Wir kommen hier gar nicht mehr zur Ruhe. Und wir haben Angst.”

Angesichts einer aktuellen Brandserie sind die Anspannung und Verunsicherung in der Gemeinde Kudensee riesengroß. „Wir kommen hier gar nicht mehr zur Ruhe. Und wir haben Angst”, sagte Bürgermeisterin Dagmar Pries in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Januar registrierte die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt sechs Brände in der 110-Seelen-Gemeinde im Kreis Steinburg. Bei vier der Häuser handelte es sich dabei um reetgedeckte Gebäude.

Ein Polizeiauto steht nahe einer frischen Brandruine in der Ortsmitte. Eine aktuelle Brandserie verunsichert die Gemeinde Kudensee bei Brunsbüttel. Christian Charisius/dpa Ein Polizeiauto steht nahe einer frischen Brandruine in der Ortsmitte. Eine aktuelle Brandserie verunsichert die Gemeinde Kudensee bei Brunsbüttel.

Das letzte Mal brannte es am Dienstag, als ein Haus in der Straße Dörpstroot in Flammen stand. „Das ist das dritte Haus, das zerstört ist und in dem die Leute nicht mehr wohnen können”, sagte Pries. Seit 2021 ist die Frau, die für die Allgemeine Wählervereinigung (AWV) antritt, im Amt. Zuletzt wurde sie im Juni 2023 wiedergewählt.

Polizei: „Was hier passiert, ist sehr ungewöhnlich”

„Das, was hier passiert, ist sehr ungewöhnlich“, sagte der Leiter der zuständigen Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiessen, über die Vorfälle des am Nord-Ostsee-Kanal gelegenen Dorfes, und ergänzte: „Die meisten Kollegen von uns haben so etwas noch nicht erlebt: So eine kleine Ortschaft und so eine Anzahl von Bränden, das ist besorgniserregend. Wir können total nachvollziehen, wie sich die Einwohnerschaft hier gerade fühlt.“

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In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Polizei heißt es: „Die Ermittler prüfen weiterhin mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Brandereignissen und untersuchen die jeweiligen Brandursachen. Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht.” Allen Hinweisen werde konsequent nachgegangen.

Menschenleben bislang nicht in Gefahr

Menschenleben gerieten bei der unheimlichen Brandserie bislang nicht in Gefahr. Allerdings dürfte sich der bislang entstandene Schaden mittlerweile an der Millionengrenze bewegen.

Eine Brandruine ist in der Orstmitte zu sehen. Christian Charisius/dpa Eine Brandruine ist in der Orstmitte zu sehen.

Wie der NDR berichtete, hatte die Polizei schon nach dem Feuer am Samstag, bei dem ein Reetdachhaus zerstört worden war, ihre Präsenz in Kudensee erhöht. Nun soll die Zahl der Beamten im Gemeindegebiet noch einmal deutlich ausgebaut werden.

Täter „ohne Angst und Skrupel”

Laut Bürgermeisterin Pries bestücken die Hausbesitzer ihre Immobilien mittlerweile mit Kameras. Das schrecke den oder die Täter aber wohl nicht ab. Bei einem der Feuer habe die erste Brandstelle direkt unter einem Schild gelegen, das auf eine Videoüberwachung des Objekts hinwies, so Pries.

Zudem war das Grundstück – wie auch bei anderen Vorfällen – von der Hauptstraße aus einsehbar. Egal, wer für die Taten verantwortlich ist: „Er hat keine Angst und keine Skrupel mehr”, sagte Pries und ergänzte: „Es wird immer erschreckender.”

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Frank Matthiessen rät den Einwohnern von Kudensee weiterhin zu erhöhter Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Die Kriminalpolizei führe die Ermittlungen mit Hochdruck: „Aber darüber hinaus wäre mein weitergehender Rat auch, dass die Dorfgemeinschaft versucht, ihr gutes Gemeinschaftsgefühl nicht kaputt machen zu lassen”, sagte der Leiter der Polizeidirektion weiter. Die Anwohner werden gebeten, ihre privat installierten Videokameras zu sichten und mögliche Auffälligkeiten mitzuteilen.

Auftakt der Serie im Januar

Auftakt der Brandserie war im Januar. Damals war ein Feuer an einem Holzunterstand ausgebrochen. Von dort aus griffen die Flammen auf das Reetdach über. Beim bis dato letzten Vorfall wurde das Feuer am Dienstag um 17.15 Uhr entdeckt. Ein Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Gebäude, konnte dieses jedoch selbstständig und unverletzt verlassen. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die eingesetzte Feuerwehr das Haus einreißen.

Bürgermeisterin Dagmar Pries und die Einwohner von Kudensee hoffen, dass die Vorfälle so schnell wie möglich aufgeklärt werden. (dpa/mp)