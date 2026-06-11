Schock mitten in der Nacht: Dachstuhl geht in Flammen auf. Was bisher bekannt ist.

In der Nacht zur Donnerstag ist eine Doppelhaushälfte in Lasbek im Kreis Stormarn in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren aus mehreren Ortschaften mussten anrücken. Nun ermittelt die Kripo.

Anwohner hatten gegen 0.40 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach Angaben der Polizei brannte es zunächst im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte. Anschließend breitete sich das Feuer über den Dachstuhl aus. Verletzt wurde den Angaben nach niemand – die Bewohner retteten sich ins Freie.

Brand in Schleswig-Holstein: Rund 300.000 Euro Schaden

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Mehrere Feuerwehren rückten an, zahlreiche Kräfte waren im Einsatz. Die Flammen griffen auf das angrenzende Haushälfte über. Gegen 3.10 Uhr wurde der Brand schließlich gelöscht.

Das Gebäude ist schwer beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 300.000 Euro. Die Brandursache war am frühen Donnerstagmorgen noch unklar. Die Kripo ermittelt.

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Auch in Itzehoe hat es in der Nacht in einer Doppelhaushälfte gebrannt: Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erlitt die Bewohnerin dabei leichte Brandverletzungen an der Hand. Ein Feuerwehrmann wurde zudem mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach dieses Feuer durch einen brennenden Vorhang aus. (nf/dpa)