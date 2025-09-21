„Diverse Bekanntschaften“: Polizei sucht nach 14-Jähriger aus dem Norden

Die Ahrensburger Polizei sucht bundesweit nach der 14 Jahre alten Mila-Marie Q. Das Mädchen ist nicht nach Hause gekommen und könnte sich in ganz Deutschland aufhalten. Die Kripo bittet um Mithilfe.

Seit vergangenem Donnerstag wird die 14-Jährige vermisst. Sie hätte morgens zur Schule gehen sollen, unklar ist, ob sie dort je angekommen ist oder nicht. Die Polizei vermutet, dass sie möglicherweise ein Kopftuch aufgesetzt hat oder sie sich anderweitig verschleiert hat. Ein gezieltes Ausreißen gilt aktuell als wahrscheinlich, konkrete Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Polizei hofft auf Mithilfe

„Sie hat diverse Bekanntschaften im gesamten Bundesgebiet“, so ein Polizeisprecher. Daher müsse man auch davon ausgehen, dass sie eine längere Strecke woanders hingefahren sein könnte. Die Beamten verfolgen diverse Spuren, sind jedoch auf Mithilfe angewiesen.

Das Mädchen wird von der Polizei als etwa 1,60 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hat einen eher blassen Hautton, lange und glatte schwarze Haare und einen „Cut“ an der rechten Augenbraue. Zuletzt soll sie dunkle Nike-Schuhe getragen haben. Der Sprecher erklärt: „Wenn sie sich schminkt, wirkt das Mädchen älter als 14 Jahre.“

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben können, sich umgehend bei der Kripo zu melden. Erreichen können Sie die Polizei unter Tel. 0451 131 4604 oder an jeder Wache. (dg)