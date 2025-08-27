Discounter bei Hamburg: Verdächtige Spinne in Bananenkarton entdeckt – Großalarm

Große Aufregung am Mittwochabend in einem Aldi-Markt in Reinbek (Kreis Stormarn): In einer Bananenkiste wurde eine verdächtige Spinne entdeckt – der Fund löste einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Gegen 19.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Straße Am Ladenzentrum aus. Der Verdacht: In einer Lieferung Bananen soll eine sogenannte „Bananenspinne“ entdeckt worden sein, wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte.

Experten geben Entwarnung: Tier ist nicht gefährlich für Menschen

Der Begriff wird umgangssprachlich für potenziell gefährliche Arten wie die brasilianische Wanderspinne verwendet. Weil zunächst unklar war, ob von dem Tier eine Gefahr ausging, wurde der Bereich vorsorglich abgesperrt und Experten hinzugezogen.

Diese konnten jedoch schnell Entwarnung geben: Bei der Spinne handelt es sich um eine für den Menschen ungefährliche Art. Eine Gefahr für Kunden oder Mitarbeitende habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll die Spinne beim Einfangen ums Leben gekommen sein. (idv)