Kurz über die A1 und schon beginnt eine andere Welt. Badeseen, Wälder, ein Aussichtsturm und ein Gasthof, der schon lange Kultstatus hat. Das Dorf, das in der gleichnamigen TV-Serie Büttenwarder hieß, liegt in Stormarn.

Gleich hinter der Stadtgrenze im Osten von Hamburg wird es ländlich. Für Fans der 2021 eingestellten Serie „Neues aus Büttenwarder“ ist Stormarn ein ebenso lohnendes Ziel. Wie für alle, die gern wandern – zum Beispiel in der „Stormarnschen Schweiz“ – oder einen idyllischen Badesee suchen. Wir sind zu einer Rundreise durch Stormarn gestartet.

Traditions-Mühle

Zur Braaker Mühle gehören ein Hofladen und ein Café. Anke Geffers

Die Mühle ist erst zu sehen, wenn man direkt davorsteht. Dabei ist sie gar nicht mal klein. Und das Beste: Sie dreht sich schon seit 1859. Zur Braaker Mühle am Ortseingang von Braak gehören ein Café und ein großer Hofladen mit Bäckerei, in der es die aus Braaker Bio-Mehl gebackenen Brote, Brötchen und Kuchen zu kaufen gibt.

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Braaker Mühle, Braaker Mühle 18, 22145 Braak, Mo bis Fr. 7 bis 18.30 Sa 7 bis 17 Uhr

Freibad am See

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Die Badesaison im Freibad Südstrand am Großensee hat begonnen. rtn, peter wuest

Jetzt geht es los mit der Badesaison am Großensee. Im Freibad Südstrand ist genug Platz für alle Badegäste. Wer es einsamer mag, sucht sich einen anderen See – in dieser Gegend gibt es genügend alternative Bademöglichkeiten, zum Beispiel im Mönchsteich. Der naturbelassene See liegt mitten im Naturschutzgebiet. Es gibt einige versteckte, freie Einstiegsstellen für Ruhesuchende.

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Bootshaus mit Ausblick

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Der Gasthof unter den Linden in Grönwohld war der Gasthof in der Serie „Neues aus Büttenwarder“ Anke Geffers

Lieber aufs Wasser gucken als hineinspringen? Dann lohnt sich am Wochenende ein Stopp an der Fischerklause am Lütjensee. Im kleinen Bootshaus sitzt man mit Getränke, Eis, Kuchen oder einem Fischbrötchen direkt am Wasser und lässt die idyllische Umgebung auf sich wirken.

„Bootshaus“, Am See 1, 22952 Lütjensee, Fr. 14–19.30 Uhr, Sa/So 12 - 18 Uhr

Kneipe mit Kultstatus

Als „Dorfkrug“ aus der NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“ bekannt, hat sich der Gasthof „Unter den Linden“ seit Abschluss der Dreharbeiten 2021 kaum verändert. In 98 Folgen tranken die Film-Dorfbewohner und die verschrobenen Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix) hier „Lütt un Lütt“. Fans der Serie kommen noch heute vorbei – der Gasthof ist nur sporadisch geöffnet.

„Gasthof unter den Linden“, Dorfstraße 23, 22956 Grönwohld

Wandern mit Weitblick

Im größten Naturschutzgebiet Stormarns, der Hahnheide, haben Spaziergänger vom 27 Meter hohen Aussichtsturm „Langer Otto“ den besten Überblick über die Stormansche Schweiz. In dem hügeligen Waldgebiet finden sich auch kleine Täler mit Bächen und Senken. Quer durch die Hahnheide führt eine im 18. Jahrhundert angelegte Straße, die mit ihrem unbefestigten Sommerweg unter Denkmalschutz steht. Eine Parkmöglichkeit gibt es auf dem Waldparkplatz Hasenberg in Hamfelde.