Am Strand der Ostsee und an der Nordsee passiert es im Sommer jeden Tag: Unbekümmert genießen Menschen ihren Urlaub, und am Ende des Tages fällt ihnen auf, dass sie ihren Ring, ihren Autoschlüssel oder einen anderen Gegenstand verloren haben. Das ist oft der Moment, in dem das Telefon von Ringretter Felix Johannsen klingelt. Der Familienvater rettet mit seinem Hobby regelmäßig Touristen ihren Urlaub.





