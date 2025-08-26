mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
In Grömitz half Ringretter Felix Johannsen erst kürzlich einer Frau, ihren Ehering am Ostsee-Strand wiederzufinden.

In Grömitz half Ringretter Felix Johannsen erst kürzlich einer Frau, ihren Ehering am Ostsee-Strand wiederzufinden. Foto: Privat.

  • Kiel

paid„Frau brach in Tränen aus“: Der Urlaubsretter von der Ostsee

Am Strand der Ostsee und an der Nordsee passiert es im Sommer jeden Tag: Unbekümmert genießen Menschen ihren Urlaub, und am Ende des Tages fällt ihnen auf, dass sie ihren Ring, ihren Autoschlüssel oder einen anderen Gegenstand verloren haben. Das ist oft der Moment, in dem das Telefon von Ringretter Felix Johannsen klingelt. Der Familienvater rettet mit seinem Hobby regelmäßig Touristen ihren Urlaub.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test