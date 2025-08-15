Sperrung an wichtiger Brücke im Norden steht bevor

Mit einem Spezialgerät will die Deutsche Bahn die Unterseite der Fehmarnsundbrücke inspizieren. Dafür wird die Brücke in zwei Nächten halbseitig gesperrt.

Wegen Inspektionsarbeiten an der Unterseite der Fehmarnsundbrücke wird die Querung an zwei Tagen jeweils für einige Stunden halbseitig gesperrt. Die erste Sperrung soll nach Angaben der Deutschen Bahn am Montag, dem 18. August, ab 22 Uhr erfolgen und etwa drei Stunden dauern. Die zweite Sperrung ist für Freitag, den 22. August, ab 22 Uhr für etwa zwei Stunden geplant. Während der Sperrungen wird der Verkehr den Angaben zufolge durch Ampeln geregelt.

Fehmarnsundbrücke an zwei Tagen halbseitig gesperrt

Die Sperrungen seien notwendig, um das für die Prüfung erforderliche Brückenuntersichtgerät in Position zu bringen und nach Abschluss der Arbeiten wieder abzubauen, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Reisende sollten eine längere Fahrzeit einplanen und nach Möglichkeit auf verschiebbare Fahrten verzichten. (dpa)