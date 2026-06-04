Diese Supermärkte im Norden dürfen jetzt sonntags öffnen

Einkaufen auch am Sonntag? Das wird jetzt im kleinen Rahmen in Schleswig-Holstein möglich gemacht. Dort dürfen kleine Supermärkte und Hofläden ohne Personal ab sofort auch sonntags und an Feiertagen öffnen. So soll eine bessere Grundversorgung im ländlichen Raum ermöglicht werden.

Eine entsprechende Änderung des Ladenöffnungsgesetzes, die Anfang Mai beschlossen wurde, trat am Mittwoch in Kraft, wie das Wirtschaftsministerium in Kiel mitteilte. „Damit besteht nun endlich Rechtssicherheit“, betonte der zuständige Minister Claus Ruhe Madsen (CDU).

Geöffnete Läden am Sonntag sollen Grundversorgung verbessern

Nach dem neuen Gesetz dürfen personallose Supermärkte in Gemeinden bis 2500 Einwohnern ganzjährig an Sonn- und Feiertagen öffnen. Sie dürfen über maximal 350 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums gibt es inzwischen etwa 15 solcher Supermärkte. Auch Markttreffs können laut Ministerium potenziell von der Regelung profitieren.

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Sonntags öffnen dürfen künftig landesweit auch Hofläden, wenn sie nahezu nur eigene landwirtschaftliche Erzeugnisse (90 Prozent) anbieten. In Gemeinden mit bis zu 2500 Einwohnern gilt diese Einschränkung des Sortiments nicht.

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Rund zwei Drittel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins leben laut Madsen im ländlichen Raum. „Mit unserer Neuregelung tragen wir gerade hier zu einer besseren Grundversorgung und damit zu einer größeren Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bei“, betonte der Wirtschaftsminister. (dpa/esk)