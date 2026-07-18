Manchen auf Amrum galt das Berlin-Wilmersdorfer Nordseeheim schon als Geisterhaus. Seit Jahren waren in dem Schullandheim keine Gruppen mehr angereist. Jetzt geht es wieder los!

Die Küche ist künftig für Selbstversorger. Die Kaffeemaschine war irgendwo anders über – Katrin Lück ist ein dankbarer Abnehmer. Susan Müller-Paulsen

Das Leben ist zurück im Berlin-Wilmersdorfer Nordseeheim in Wittdün mit dem markanten roten Seezeichen am Strandübergang. „Montag ist die erste Reisegruppe angekommen, weitere Buchungen liegen vor“, berichtet Katrin Lück, Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, der das Heim gehört. Erleichterung und ein bisschen Stolz sind aus ihren Worten herauszuhören.

Mehr als zwei Jahre lang hatten die Betten des Nordseeheims leer gestanden. Beobachter hatten im Stillen damit gerechnet, dass die Lichter im Gebäude ausbleiben, das Gelände verkauft wird und an dieser Stelle – einem absoluten Filetstück an der Promenade in Wittdün – ein Luxushotel entsteht.

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„Ende 2022 standen wir kurz vor der Insolvenz“, so Katrin Lück. Das Berlin-Wilmersdorfer Nordseeheim gehört, zusammen mit dem ehemaligen Personalhaus nebenan, dem Verein für Erholungs- und Ferienstätten Berlin Wilmersdorf und ist eine eingetragene Genossenschaft. Schon der etwas sperrige Name deutet es an: Das Nordseeheim stammt aus dem vergangenen Jahrhundert. Seit 1925 konnten hier, in Wittdün, erholungsbedürftige Berliner Kinder aus einkommensschwachen Familien die Sommerfrische genießen. Das Gebäude war zuvor als „Kaiserhof“ eine der besten Adressen auf Amrum. „Der Kaiser hat da aber nie gewohnt“, weiß Katrin Lück.

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Hat noch den zweifelhaften Charme vergangener Jahrhunderte: das Berlin Wilmersdorfer Nordseeheim. DerHaus ungemähte Rasen vor dem Haus ist allerdings gewollt: Nachhaltigkeit für Insekten und Pflanzen. Susan Müller-Paulsen

Sie selbst hat mit ihrer Mutter in den 70er-Jahren hier die Ferien verbracht. „Der Grundstein für eine absolute Amrum-Liebe“, sagt die heute 59-Jährige. Seitdem waren es hauptsächlich Schulklassen, die im Haus untergebracht wurden. Für kleines Geld. Als Genossenschaft durfte der Betreiberverein keine Gewinne erwirtschaften – entsprechend war der Komfort eher karg.

Renovierungspläne scheiterten 2025

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Zum 100. Geburtstag des Nordseeheims 2025 war wohl nur wenigen im Berliner Verein nach Feiern zumute. Das in die Jahre gekommene Haus musste dringend renoviert werden – eigene Gelder gab es nicht. Der Vereinsvorstand hatte sämtliche Fördertöpfe angezapft, die Finanzierung stand. Dann zog im letzten Moment die Amrumer Hausbank die notwendige Zusage zur Vorfinanzierung zurück. Damit stürzten die Pläne in sich zusammen. „Total unverständlich“, findet Katrin Lück noch heute – gibt es doch mit dem Riesengrundstück in Eins-a-Lage einen Gegenwert zur Absicherung der Kredite.

Hostel-Idee entstand aus Verzweiflung

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Eine andere Lösung musste her. Katrin Lück erinnert sich an diese Ausnahmesituation. „Ich bin stundenlang um die Krumme Lanke gelaufen“ – ein See in Berlin, ein beliebtes Ausflugsziel. Sie hat die Bäume angeschrien. Dabei entstanden ist die Idee, aus dem Haus ein Hostel zu machen, mit einfachem Standard, dafür kostengünstig.

Fundstücke, Secondhand und Erbstücke von den eigenen Eltern – Katrin Lück und ihre Mitstreiter setzen auch bei der Einrichtung auf Nachhaltigkeit. Und Preisbewusstsein. Susan Müller-Paulsen

Jetzt ist das Erdgeschoss fertig: Die Bettenzahl in den Schlafräumen wurde von acht auf vier reduziert, aus den unansehnlichen Gemeinschaftsduschen sind moderne Waschräume geworden. Eine Küche mit Personal zur Versorgung der Gäste gibt es nicht mehr. Stattdessen hat das neue Nordseeheim einen großen, kombinierten Koch- und Essbereich. Für die Zubereitung der Mahlzeiten sind die Urlauber selbst verantwortlich.

Die Achtbettzimmer sind Vergangenheit. Jetzt werden maximal vier Kinder in einem Raum untergebracht. Susan Müller-Paulsen

Jetzt scheint es, als sei das Ruder im Nordseeheim noch einmal herumgerissen worden. Die ersten Buchungen und Voranfragen für das nächste Jahr geben dem Wilmersdorfer Verein recht. „Wir wollen Familien mit Kindern generationsübergreifend einen kostengünstigen Amrum-Urlaub ermöglichen“, so die Berlinerin. Gleichzeitig stellt sie sich vor, dass das Heim als Begegnungsstätte für Künstler oder zur Unterbringung von Saisonmitarbeitern dienen kann.

Erst einmal ist Katrin Lück glücklich über den gelungenen Start. Das Nordseeheim ist für sie – wie auch für ihre Vorstandskollegen – zeitintensives Ehrenamt und Freizeitvergnügen. Sie alle bringen ihre Kindheitserinnerungen mit zurück auf die Insel. Geld verdient sie mit ihren Aktivitäten für das Heim nicht. Zur Ankunft der Gruppe jetzt hat sie die Terrasse zur Seeseite von Gras und Grünzeug befreit, „per Hand“, lacht sie und hält sich den Rücken. Vielleicht hat sich die Berlinerin, die hauptberuflich einen Verwaltungsjob hat, ein bisschen übernommen. Denn auch den Boden des kombinierten Wasch- und Duschraums hat sie noch gestrichen – die Fliesen waren ziemlich unansehnlich, das wollte sie ihren Gästen nicht zumuten. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)



