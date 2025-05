Vier Segler in akuter Seenot: Hubschraubereinsatz auf der Nordsee!

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und ein Marineflieger haben am Freitag zwei Frauen und zwei Männer aus einer gefährlichen Situation befreit. Die vier trieben auf ihrer manövrierunfähigen Segelyacht vor der schleswig-holsteinischen Halbinsel Eiderstedt (Nordfriesland). Es herrschten starker Wind und hohe Wellen und drei Crewmitglieder entwickelten Seekrankheit.

Der Skipper – also der Kapitän – der etwa neun Meter langen Segelyacht schlug am Freitagvormittag Alarm: Die Segelyacht trieb nach einem Ruderschaden etwa 19 Kilometer von Westerheversand (Nordfriesland) manövrierunfähig im Wattenmeer. Drei Crewmitglieder hatten bei bis zu zwei Meter hohen Wellen und nordwestlichem Wind der Stärke 6 bis 7 Beaufort (bis zu 61 km/h) bereits eine beginnende Seekrankheit entwickelt. Die ist nach Angaben der DGzRS eine ernste Gefahr auf hoher See.

Rettung der kranken Seefahrer gestaltete sich schwierig

Die Seenotretter liefen daraufhin mit dem Kreuzer „Eiswette“ aus. Die Rettung erwies sich wegen der Wetterbedingungen und der Schäden am Havaristen jedoch als schwierig: Eine Leine zwischen den Schiffen riss immer wieder. Weil auch der hinzugerufene zweite Kreuzer nichts ausrichten konnte und die drei Crewmitglieder mittlerweile stark seekrank waren, wurde ein Hubschrauber der Marine hinzugerufen, der alle vier Besatzungsmitglieder mithilfe von Seilen von der Yacht holte.

Der Skipper kam an Bord eines der beiden Seenotrettungskreuzer, während die drei Seekranken an Land gebracht wurden. Um das Segelboot an Land zu bringen, brauchte es noch mehrere Anläufe und einige Zeit, doch auch das wurde im Laufe des Freitags geschafft. (prei)