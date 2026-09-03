Wein mit Nordsee-Flair – auf Amrum pflanzen Rheingauer Winzer einen Weinberg. Nicht der einzige Ort im Norden, an dem Wein angebaut wird.

Gläser klirren, die Sonne scheint, und direkt vor einem erstrecken sich Weinreben, so weit das Auge reicht. Na, denken Sie jetzt auch an das sonnige Südeuropa? Die Sache ist die: Weinanbau ist längst nicht mehr nur etwas für Italien, Frankreich oder Spanien. Aromatischen Wein gibt es inzwischen auch im Norden, sogar von einer Nordseeinsel.

Einen Standort für Nordsee-Wein gibt es auf der malerischen Insel Amrum. Dort betreiben Rheingauer Winzer einen Weinberg – oder eher einen Weinhügel. Seit 2021 produzieren Michael und Susanne Trenz Amrumer Wein. Für die beiden ist das ein echtes „Herzensprojekt“. Amrum ist schon lange Susannes Lieblingsinsel und für beide ein Ort der Entschleunigung, erzählt Michael Trenz im Gespräch mit der MOPO.

Wein von der Insel Amrum – so kam es dazu

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Die Idee für das Projekt entstand durch ein Praktikum im Rheingau von Colin Brennan, dem Restaurantleiter des „Likedeeler“ in Nebel auf Amrum. Neben dem Ehepaar Trenz kümmert er sich heute um die Reben. Auch sonst helfen die Inselbewohnerinnen und -bewohner gerne mit. Die Amrumer Landjugend half beim Pflanzen, und auch bei der Weinlese packt die Insel mit an.

Michael und Susanne Trenz stehen im Jahr 2021 auf ihrem Feld auf Amrum und pflanzen Wein an. Privat

Der Wein wächst jetzt mit richtigem Nordsee-Flair – inklusive Blick auf den Amrumer Leuchtturm. „Richtig kitschig“, findet Trenz. Bei der angebauten Sorte haben sich die Winzer aus dem Rheingau für Muscaris entschieden. Die pilzwiderstandsfähige Rebsorte passt zu ihrem Vorhaben, auf der Nordseeinsel keinen chemischen Pflanzenschutz betreiben zu wollen.

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Hier wird auf Amrum der Wein angebaut. Privat

Die Nordseeinsel bringe aber auch Herausforderungen mit sich. „Wir machen zwar schon seit 350 Jahren Weinbau im Rheingau, aber wir haben noch nie so einen sandigen Lehm gehabt“, so Michael Trenz. Der Wind lässt ihn schnell austrocknen, dazu regne es deutlich mehr. Sie probieren aus, lernen und finden Lösungen: „Wir haben mittlerweile sogar wieder Gras hier, damit auch das Wasser, das im Winter über die Insel kommt, einfach in Form von Dunst im Boden festgehalten wird.“

Die Weinsorte, die auf Amrum wächst, heißt Muscaris. Sie ist pilzwiderständig, da die Winzer keinen Pflanzenschutz auf der Insel betreiben möchten. Privat

Aber nicht nur auf Amrum gibt es norddeutsche Weinberge. Direkt am Hamburger Hafen stehen auf einem Fleckchen Rasen 99 Rebstöcke. Das ist der Weinberg am Stintfang – und der war einmal der nördlichste Weinberg Deutschlands. 2009 wanderte der Titel mitten ins Wattenmeer nach Sylt. Hamburger Hobbywinzer Ekkehart Opitz findet das gar nicht so schlimm: „Deswegen sagen wir jetzt: ‚Wir sind der Weinberg mit dem schönsten Blick.‘“

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Auch hier im Norden wird Wein angebaut

Auch jenseits der deutschen Grenze gibt es weiter nördlich immer mehr Weinberge. Der Lerkekåsa-Hof in Gvarv in Norwegen zählt zu den nördlichsten Weinanbaugebieten der Welt. Bekannt ist der Hof auch für außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in ausgedienten, umgebauten Weinfässern.

Am besten wachsen Weintrauben in warmem Klima mit viel Sonne, gut durchlässigen Böden und an geschützten Hanglagen mit möglichst hoher Sonneneinstrahlung. Diese Bedingungen finden sich geografisch gesehen am Weltrebengürtel, in Europa etwa zwischen dem 40. und 50. Breitengrad. Deutschland liegt zwischen dem 47. und 55. Breitengrad und damit deutlich weiter nördlich als die klassischen Weinregionen Europas.

Weinanbau durch steigende Temperaturen möglich

Durch den Klimawandel steigen auch in Deutschland die Durchschnittstemperaturen und die Sommer werden länger. Das macht es überhaupt möglich, Wein in nördlicheren Regionen wie auf den Nordseeinseln anzubauen. „Der Klimawandel hat dem deutschen Wein auch geholfen“, sagt Michael Trenz zur MOPO. Höhere Temperaturen lassen die Trauben zuverlässiger ausreifen und sorgen insbesondere bei Rotweinen für intensivere Farben. Zu extreme Temperaturen lassen die Trauben allerdings zu schnell reifen: Sie werden süßer und weniger frisch, was vor allem für den Riesling ein Problem ist.

Ekkehart Opitz ist einer der fünf Hobby-Winzer, die den Weinberg am Stintfang an den Landungsbrücken im Hafen betreuen. Marcus Brandt/dpa

Für andere Weinanbaugebiete ist der Klimawandel ein deutlich größeres Problem. Frankreich, Spanien und Italien gehören zu den weltweit größten Weinerzeugern. Zusammen erzeugen sie etwa 50 Prozent der weltweiten Weinproduktion. Extreme Hitze und Trockenheit sorgen in diesen Anbaugebieten für immer größere Probleme. Große Feuer wie die Brände in Bordeaux können nicht nur die Reben selbst gefährden, sondern bergen auch das Risiko von Raucharoma in den Trauben.

Winzer Michael Trenz versucht, die Herausforderungen des Klimawandels in Deutschland aufzugreifen: „Wir haben noch Rebsorten, die wir uns noch gar nicht getraut haben zu benutzen, die es halt in Südspanien und Südfrankreich gibt, weil wir gesagt haben, wir stehen dafür noch zu nördlich.“ Auch im Süden passen sich die Winzer an die Veränderungen an. Manche reduzieren beispielsweise die Zahl der Blätter an den Rebstöcken, um den Reifeprozess der Trauben zu verlangsamen. Andere verlagern den Anbau in höhere und sonnenärmere Lagen.