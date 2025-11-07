Auf Sylt gibt es einige öffentliche Toiletten. Doch was finden Besucher dort eigentlich vor? Wir haben uns eine Auswahl an beliebten Plätzen angeschaut. Die Qualität geht teils weit auseinander.

Sie sind oft verpönt, selten geliebt und werden doch oft gebraucht: die öffentlichen Toiletten – vor allem jetzt, wo es wieder kälter wird. Doch ist ihr Zustand wirklich so katastrophal, wie er oft beschrieben wird? Gerade auf einer Insel wie Sylt könnte man doch einen etwas höheren Standard erwarten. Um diese Frage zu beantworten, hat sich unsere Redaktion acht Toiletten in sechs Orten der Insel angeschaut, die besonders frequentiert sind.