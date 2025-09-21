Sie hat nicht nur die meisten Sonnenstunden, sondern auch den bei Campern beliebtesten Campingplatz: die Ostseeinsel Fehmarn. Laut einem renommierten Portal suchten die Fans von Wohnmobil und Caravan in der Saison 2025 keinen Platz im Netz so häufig wie das „Insel-Camp“ auf Fehmarn. Und auf Platz vier der deutschlandweiten Nutzeranalyse landete sogar noch ein zweiter Fehmaraner Campingplatz.





