Proteste gegen AfD-Stand im Norden – Polizei im Einsatz

Am Samstagvormittag versammelten sich etwa 500 Menschen am Nordermarkt in der Flensburger Innenstadt: Zwischen 10 und 13 Uhr trafen mehrere Gegenproteste auf einen AfD-Infostand – die Stimmung war angespannt, blieb aber weitgehend friedlich.

Auslöser war ein Infostand der AfD. Nach Informationen der Polizei mobilisierten verschiedene Parteien und Bündnisse dagegen, zahlreiche Demonstranten waren auf den Straßen. Einzelne Störversuche konnte die Polizei unterbinden. Zwischendurch versuchte eine Gruppe von etwa 15 Personen, eine polizeiliche Absperrung zu durchbrechen – die Einsatzkräfte stoppten sie und leiteten weitere Maßnahmen ein.

Polizei musste Demonstranten zum Schutz des AfD-Standes zurückdrängen

Auch in der Großen Straße kam es zu Auseinandersetzungen: Um den Infostand zu schützen, drängte die Polizei Demonstranten zurück. Die meisten hielten sich an die Anweisungen, vereinzelt mussten die Beamten jedoch unmittelbaren Zwang anwenden – größtenteils verhielten sich die Teilnehmer kooperativ.

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Am Ende zieht die Polizei eine positive Bilanz: Insgesamt wurden 17 Strafanzeigen aufgenommen, der Großteil im Zusammenhang mit dem Durchbruchsversuch. Während des Einsatzes kam es auch zu Einschränkungen im Verkehr – unter anderem war die Marienstraße zeitweise gesperrt. (mp)