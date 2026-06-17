Die Flensburger Ärztin Keren Stopka durfte den Gerichtsaal in Flensburg nur ohne ihre Kette mit dem Davidstern betreten. Ove Jensen

Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen: Beim Prozess gegen den Flensburger, der in seinem Geschäft ein Hausverbot für Juden verhängt hatte, musste eine jüdische Zuschauerin ihre Kette mit kleinem Davidstern vor dem Gerichtsgebäude abgeben. Bei der Kommunikation im Gericht kam es offenbar auch danach zu Missverständnissen.

Juristisch ist der Fall um den Mann abgeschlossen, der in seinem Geschäft auf Duburg ein Hausverbot gegen alle Juden verhängt hatte. Das Amtsgericht hat den 60-jährigen Flensburger zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und zu einer Zahlung von 1200 Euro an die KZ-Gedenkstätte Ladelund verurteilt. Niemand hat Berufung eingelegt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Landgerichtspräsident Ralf Bauer aber war noch lange mit den Begleitumständen der Verhandlung in seinem Hause beschäftigt. Eine jüdische Zuschauerin hatte am Eingang ihre Halskette mit einem kleinen Davidstern abgeben müssen. Diese Entscheidung der Sicherheitsbeamten hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

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Landgerichtspräsident Bauer nimmt ausführlich Stellung

Wie kam es dazu? Und wie kam es dazu, dass das Gericht erst zwei Tage später klarstellte, dass die Beamten hier einen Fehler gemacht hatten? Am Tag der Verhandlung selbst hatte ein Gerichtssprecher noch den Eindruck vermittelt, die Sicherheitskräfte hätten die Anordnungen der sitzungsleitenden Richterin so umgesetzt, wie es zuvor besprochen worden war.

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Landgerichtspräsident Ralf Bauer hat dazu jetzt bei seinem Jahrespressegespräch ausführlich Stellung genommen.

Ralf Bauer ist Präsident des Landgerichts Flensburg. Ove Jensen

Das Gericht hatte vor der Verhandlung umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Man habe sich auf Kundgebungen unterschiedlichster politischer Couleur eingestellt, sagte Bauer, auf „propalästinensische Kundgebungen und Applaus aus der rechten Ecke“. Die Mobile Einsatzgruppe (MEG), bestehend aus Justizbeamten aus ganz Schleswig-Holstein, wurde angefordert.

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Keine Zwischenfälle in der Gerichtsverhandlung

Tatsächlich verlief die Verhandlung dann völlig ruhig. Im Zuschauerraum saßen überwiegend Mitglieder und Freunde der jüdischen Gemeinde und vom Bündnis gegen Antisemitismus in Flensburg. Unter ihnen war auch die Frauenärztin Keren M. Stopka, die als Jüdin wie fast immer eine Davidstern-Kette trug.

Am Eingang hatten die MEG-Beamten sie aufgefordert, die Kette abzulegen. Sie begründeten das mit der sitzungspolizeilichen Anordnung, die Richterin Damla Schenke erlassen hatte. Darin hieß es, dass das „Mitführen von Gegenständen“ verboten ist, die geeignet sind, Sicherheit und Ordnung „durch das demonstrative Vorzeigen von Plakaten/Bannern, bedruckter Kleidung oder Ähnlichem zu beeinträchtigen“.

Stopka berichtete später gegenüber unserer Redaktion, dass sie angeboten habe, den Stern unter ihrem Pulli zu verstecken oder die Kette in die Hosentasche zu stecken. Darauf hätten sich die Beamten aber nicht eingelassen. Sie musste die Kette in ihrem Rucksack verstauen, der wie alle größeren Taschen vor dem Verhandlungssaal abgegeben werden musste.

Unterschiedliche Angaben von MEG und Richterin

Am Rande der Verhandlung und auch später im Laufe des Tages hatte ein Gerichtssprecher erklärt, die Anordnung sei in Absprache mit der zuständigen Richterin „weit ausgelegt“ worden. „Es sollten im Saal keinerlei Symbole mit politischem oder religiösem Bezug verwendet werden.“

Diese Auskunft beruhte aber offenbar ausschließlich auf Angaben der MEG-Beamten. An Richterin Schenke, die mit der Verhandlungsführung und dem Urteil beschäftigt war, wurden die Presseanfragen demnach am selben Tag noch nicht herangetragen.

Neue Regeln für ähnliche Fälle in der Zukunft

Zwischen der Richterin und den Vertretern der MEG hatte es umfangreiche Vorbesprechungen gegeben. Was genau dort über den Wortlaut der sitzungspolizeilichen Anordnung hinaus vereinbart wurde, sei im Nachhinein nicht mehr zu rekonstruieren, sagt Bauer. In Zukunft werde man in ähnlichen Fällen darauf achten, dass schriftlich festgehalten wird, was genau gemeint ist. Der Gerichtspräsident stellte klar: „Die Aufforderung an die Zuschauerin, ihre Kette abzulegen, beruhte auf einem Irrtum und hätte nicht ergehen sollen. Es fehlte an einer klaren Differenzierung zwischen zulässigen und unzulässigen Symbolen.“ Er betonte, dass „die Beteiligten den Vorfall aufrichtig bedauern“.

Nach Bauers Worten waren die MEG-Beamten in einem weiteren Fall genauso streng wie gegenüber Keren Stopka: „Eine andere Person ist aufgefordert worden, ihre Kette mit einem christlichen Kreuz abzulegen.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)