Das wird teuer: Mann mit 105 km/h geblitzt – in einer 50er-Zone

Er war mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Ein Autofahrer ist im Landkreis Stade viel zu schnell gefahren. Was ihn jetzt erwartet.

Der Autofahrer wurde bei Bliedersdorf mit 105 km/h in einer 50er-Zone geblitzt. Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße in Richtung Grundoldendorf, wie der Landkreis Stade mitteilte.

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Dem Mann drohen ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Sollte von einem Vorsatz ausgegangen werden, könnte etwa auch das Bußgeld verdoppelt werden. Mehr als 1200 Fahrzeuge fuhren am vergangenen Freitagmorgen an der Polizei vorbei – etwa 27 davon überschritten die Geschwindigkeit. (dpa/mp)