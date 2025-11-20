Das wird teuer: BMW-Fahrer brettert durch Baustelle und flieht vor der Polizei

Das war schneller als die Polizei erlaubt: Ein Mann ist auf der A1 mit mehr als 160 km/h durch eine Baustelle gebrettert – dabei galt dort Tempo 80. Anschließend raste er auch noch vor der Polizei davon. Jetzt droht ihm eine hohe Strafe.

Der Vorfall geschah am Nachmittag des 11. November auf der A1 in Richtung Fehmarn: Polizisten waren mit einem Videowagen unterwegs, um die Geschwindigkeiten der Autofahrer zu kontrollieren. Im Bereich der Autobahnbaustelle zwischen Sereetz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) wurden sie von einem BMW-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h überholt – das zugelassene Höchsttempo liegt dort bei lediglich 80 km/h.

Autobahn A1: Fahrer flieht vor der Verkehrskontrolle

Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und floh vor der Verkehrskontrolle. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und filmten die Flucht auf Video. Nach weiteren Ermittlungen konnte die Identität des Rasers geklärt werden.

Gegen den 34-jährigen Beschuldigten wird jetzt wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ihn erwarten ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro. (nai)