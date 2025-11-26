mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Brenner Moor Bohlenweg

Ein Bohlenweg durch Schilfröhricht und Weiden im Brenner Moor bei Bad Oldesloe (Archivbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Thorsten Schier

  • Bad Oldesloe

paidDas Rätsel um die Leiche aus dem Moor

Schrecklicher Fund im Brenner Moor in Bad Oldesloe: Rettungskräfte und Polizei wurden per Notruf alarmiert, nachdem Zeugen eine Person im Wasser gemeldet hatten. Diese konnte nur noch tot geborgen werden. Was bisher bekannt ist.

Es war ein tragischer Einsatz für die Rettungskräfte am Mittwochmorgen im Brenner Moor in Bad Oldesloe. Sie wurden gegen 7.50 Uhr in das Naturschutzgebiet gerufen: Eine Person im Wasser war gemeldet worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten nach der Alarmierung sofort zur Einsatzstelle.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test