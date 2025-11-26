Schrecklicher Fund im Brenner Moor in Bad Oldesloe: Rettungskräfte und Polizei wurden per Notruf alarmiert, nachdem Zeugen eine Person im Wasser gemeldet hatten. Diese konnte nur noch tot geborgen werden. Was bisher bekannt ist.

Es war ein tragischer Einsatz für die Rettungskräfte am Mittwochmorgen im Brenner Moor in Bad Oldesloe. Sie wurden gegen 7.50 Uhr in das Naturschutzgebiet gerufen: Eine Person im Wasser war gemeldet worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten nach der Alarmierung sofort zur Einsatzstelle.