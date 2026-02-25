Das hätte schlimm ausgehen können: Lkw mit Hackschnitzeln platzt Reifen auf Autobahn

Ein Reifenplatzer hat am Mittwochnachmittag auf der A23 bei Hohenfelde einen Lkw-Unfall ausgelöst. Zum Glück mit glimpflichem Ausgang.

Gegen 15.25 Uhr verlor ein 56 Jahre alter Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Hohenfelde in Richtung Itzehoe die Kontrolle über sein Gespann und geriet nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen. Die Zugmaschine kam erst an einem Wildschutzzaun zum Stehen. Der Lkw war mit 22 Tonnen Hackschnitzel beladen.

Weil zunächst von auslaufenden Betriebsstoffen ausgegangen wurde, rückte die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop mit einem größeren Aufgebot an. Der Verkehr staute sich zeitweise deutlich.