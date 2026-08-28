Wo wird zu schnell gefahren? Das will die Polizeidirektion Ratzeburg jetzt von den Bürgern wissen. Über Facebook können Bewohner aus Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg Orte nennen, an denen sie sich eine Geschwindigkeitskontrolle wünschen.

Die Umfrage läuft seit Dienstag (25. August). Bis Freitag, 28. August, um 13 Uhr, können Nutzer in den Kommentaren konkrete Orte, eine passende Uhrzeit und eine Begründung nennen. Anschließend kann noch bis Sonntag über die Vorschläge abgestimmt werden. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Schon mehr als 200 Kommentare auf Facebook-Aufruf der Polizei

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Bereits mehr als 200 Kommentare wurden bis Donnerstagmorgen schon abgegeben. Einen Favoriten gibt es aber noch nicht. „Wir verfolgen die Reaktionen zwar schon, werten die Aktion aber erst in der kommenden Woche aus“, sagte Polizeisprecherin Sophie-Marie Jakobi der MOPO.

Die Aktion soll nach Angaben der Polizei zudem dabei helfen, bislang unbekannte Problemstellen zu erkennen. „Viele Orte sind uns schon bekannt, bei uns gelistet und werden regelmäßig bedient – aber es gibt immer Problemstellen, von denen wir noch nichts wissen“, so Jakobi.

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Nicht jeder vorgeschlagene Ort kommt allerdings infrage. Sollte der meistgenannte Standort aus technischen oder Sicherheitsgründen ungeeignet sein, soll die Polizei den zweitplatzierten Vorschlag prüfen. Auch eine andere Form der Geschwindigkeitsmessung sei möglich.

Die Auswertung der Kommentare und Likes soll in der kommenden Woche erfolgen. Anschließend will die Polizei entscheiden, welche Messung an dem ausgewählten Standort sinnvoll ist. (rei)