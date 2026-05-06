Darum wird auf dieser Nordsee-Insel heute das Internet abgeschaltet

Kein Surfen, kein Streamen, keine Fährfahrkarten: Auf Amrum wird am Mittwoch das Internet zeitweise abgeschaltet. Hintergrund sind Arbeiten an einem Seekabel.

Betroffen seien in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17 Uhr alle Anschlüsse von Unternehmen, privaten Haushalten und Gästen auf der Insel, wie das Amt Föhr-Amrum mitteilte. Hintergrund sind Arbeiten an einem Seekabel. Weil die Nordsee-Insel Amrum über Seekabel mit dem Festland verbunden ist, sind solche Maßnahmen besonders aufwendig. „Damit der Glasfaser-Anschluss auf Amrum auch in Zukunft stabil und leistungsfähig bleibt, werden aktuell wichtige Arbeiten an der Anbindung durchgeführt.“ Zuvor hatten Medien berichtet.

Fahrkartenverkauf auf Amrum ebenfalls eingeschränkt

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W. D. R.) teilte mit, dass es wegen des Internetausfalls nicht möglich sein wird, am Amrumer Schalter und an den dortigen Fahrkartenautomaten Tickets zu kaufen. Unter anderem in den Bussen wird es jedoch möglich sein, Fährfahrkarten zu kaufen. Auch auf Föhr und Dagebüll sind Fährtickets erhältlich. In den Bussen ist nur Barzahlung möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Laptop-Strandkorb und WLAN am Meer: Der Norden richtet sich auf Arbeits-Urlauber ein

Nach aktuellem Stand soll das Netz im Laufe des Nachmittags schrittweise wieder aktiviert werden. Nach Abschluss der Arbeiten ist für Betroffene gegebenenfalls ein Neustart ihres Internet-Routers notwendig. (dpa/mp)