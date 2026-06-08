Nach 15 Jahren ist das Kunstwerk wieder an seinen alten Platz zurückgekehrt – und bringt „kindliche Freude“ in den Norden.

Per Kran wird das gelbe „Augen-Nashorn“ von Claus Lindner und Hans-Ruprecht Leiß auf das Vordach des Flensburger Rathauses gehoben. Frank Molter/dpa

Ein Nashorn kehrt nach Hause zurück: Ein rund 180 Kilogramm schweres Kunstwerk steht wieder auf dem Vordach des Flensburger Rathauses und wacht in rund acht Meter Höhe über die Stadt. Die Bürger freut's.

Auf dem Vordach stand das gelbe Tier mit den vielen Augen vor vielen Jahren schon einmal, bevor es 2011 auf Wunsch des damaligen Oberbürgermeisters entfernt wurde. Im Rahmen einer Übung hat die Berufsfeuerwehr die Skulptur mit Höhenrettern und einer Drehleiter zurück an den angestammten Platz gehievt.

OB vergleicht Nashorn mit der Stadtverwaltung

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Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) freut es, „weil das Rathaus an sich kein schönes Gebäude ist“. Und man wolle trotz der ernsten Themen ein bisschen schmunzeln. „Deswegen finde ich es schön, dass wir es hier wieder begrüßen dürfen.“

Das „Augen-Nashorn“ steht wieder vor dem Flensburger Rathaus; neben der Skulptur posieren Oberbürgermeister Fabian Geyer und Künstler Hans-Ruprecht Leiß. Frank Molter/dpa

Mit einem Augenzwinkern findet Geyer Parallelen zwischen Dickhäuter und Stadtverwaltung: Es habe eine gewisse Langsamkeit, was man in einer Verwaltung vielleicht auch mal finde. „Aber es kann auch rasend schnell sein.“

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Skulptur wurde generalüberholt

Einige Jahre stand das Nashorn unter anderem auf dem Sünderup-Hof unbemerkt von der Öffentlichkeit am Stadtrand. 2017 kaufte es dann ein Unternehmer und stellte es auf dem Dach eines kleinen Restaurants am Industriehafen auf. Nun darf es erneut über das Rathaus wachen – der Besitzer hat es quasi als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

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Das „Augen-Nashorn“ ist ein Gemeinschaftswerk des Flensburger Künstlers Hans-Ruprecht Leiß und des Prenzlauer Bildhauers Claus Lindner. Sie haben die Skulptur kürzlich kostenlos generalüberholt.

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Im ersten Moment habe er sich gefragt, was er sich da aufgeladen habe, sagt Leiß. Aber dann sei das alte Feuer für das Projekt Nashorn wieder entflammt. Auch die positiven Reaktionen vieler Flensburger, die er erhalten habe, freuten ihn. „Wenn man mit einem Kunstwerk offensichtlich richtige Freude, zum Teil kindliche Freude erzeugen kann, dann ist das schon ein Kompliment, oder?“ (dpa)