Dackel bei heftigem Schneefall ausgebüxt – Polizei sucht Besitzer

Er hatte vor heftigem Schneefall und klirrender Kälte offenbar in einem Gebüsch Schutz gesucht: Dort entdeckte eine Anwohnerin aus Neumünster den verängstigten Dackel. Die Polizei rückte an und nahm den zitternden Vierbeiner in ihre Obhut.

Wie die Polizei mitteilte, habe eine Anwohnerin aus der Klaus-Groth-Straße gegen 5.45 Uhr einen verängstigten Dackel in einem Gebüsch entdeckt und die Beamten informiert. Die Besatzung eines Streifenwagens rückte an, denn vom Besitzer fehlte jede Spur.

Vor Kälte zitternder Dackel im Polizeiauto aufgewärmt

Hier konnte sich „Bernd“, wie ihn die Beamten tauften, zunächst im beheizten Streifenwagen, eingehüllt in eine Wolldecke, aufwärmen. Danach ging es zum Revier. Doch auch dort konnten die Polizisten den Besitzer nicht ermitteln.

Der offenbar ausgebüxte Dackel kam schließlich in die Obhut des Tierheims Neumünster. Dort wartet der Vierbeiner nun darauf, von seinem Besitzer abgeholt zu werden.